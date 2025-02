Spazionapoli.it - “Firmerei per il pareggio”, il commento di Chiariello su Lazio-Napoli spiazza tutti

Calcio ultimissime – Preoccupazione in casaper il prossimo match di Serie A contro la: per un importante giornalista ilsarebbe un ottimo risultato.La prossima gara di campionato delè estremamente importante per proseguire il cammino verso lo scudetto. I due scontri ravvicinati dello scorso dicembre in Coppa Italia e Serie A tra gli azzurri e lahanno visto trionfare in entrambi i casi la squadra guidata da Marco Baroni.Nell’ultimo periodo, però, ilsembra aver perso un pò quel carisma e quella cattiveria che aveva caratterizzato la prima parte di campionato. I numerosi infortuni non aiutano assolutamente, specialmente quello rimediato qualche giorno fa da Neres. Quest’ultimo resterà fermo ai box per almeno 5 partite. Nelle ultime ore, tra l’altro, rimbombano anche alcune considerazioni dei più importanti giornalisti azzurri che stanno spaventando i tifosi napoletani.