Lapresse.it - Firenze: coniugi uccisi e messi in valigie, 30 anni a Kalesha anche in appello

Leggi su Lapresse.it

, 12 dic. (LaPresse) – La corte d’assise d’diha confermato la condanna a 30di reclusione per Elona, la 39enne albanese accusata di aver ucciso e fatto a pezzi Shpetim e Teuta Pasho, suoi connazionali e genitori del suo ex fidanzato Taulant Pasho, scomparsi alla fine di ottobre del 2015 e i cui corpi senza vita e fatti a pezzi vennero poi rinvenuti nel dicembre del 2020 in alcuneabbandonate in un terreno tra il carcere fiorentino di Sollicciano e la superstrada-Pisa-Livorno. La procura generale aveva chiesta la condanna all’ergastolo per