Firenze, al The Square il premiato dramma psicologico 'Orphans' di Dennis Kelly

, 12 febbraio 2025 - Al Thedelle Cure arriva ildi. Da venerdì 14, ore 20.45 a domenica 16 febbraio, ore 16.30, una esperienza immersiva nelfirmato dal britannicoe messo in scena in Italia da Nuovo Teatro Tempesta, con la regia di Marco Bartolini. Il testo,al Fringe Festival di Edimburgo, è opera del britannico, che ha debuttato nel 2003 e da allora ha prodotto oltre 20 spettacoli teatrali, 4 serie tv e moltissimi lavori diversi. Ha vinto, tra gli altri premi, il Tony Award per Matilda the Musical nel 2013 e l'Emmy per la serie Utopia nel 2014. “Orphans” è ispirata in parte dalle sue esperienze personali nel sud-est di Londra: dopo essere stato gravemente aggredito per aver rovesciato il gelato di un altro uomo, e poi rapinato, la sua reazione immediata è stata quella di cercare la catarsi: - “L'ho trasformato in un'opera teatrale".