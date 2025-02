Sport.periodicodaily.com - Fiorentina-Como: le probabili formazioni

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Le due squadr vogliono mettersi alle spalle i loro rispettivi passi falsi per ambire ai loro obiettivi, ovvero Europa e salvezza.si giocherà domenica 16 febbraio 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Franchi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI viola non sono riusciti a ripetersi come avevano fatto nel recupero contro i nerazzurri venendo sconfitti dagli stessi nell’ultima gara di campionato. Un passo falso che però non ridimensiona affatto le ambizioni della squadra di Palladino, sesta con 42 punti, che sogna l’ingresso in Champions League.I lariani hanno un obiettivo diverso, ovvero la salvezza ancora tutta da conquistare. La squadra di Fabregas è attualmente sedicesima con 22 punti, appena due sopra la zona retrocessione, e sta pagando una certa discontinuità che non le permette di mettersi al sicuro.