Finto provino da calciatore Famiglia truffata per 10mila euro

Entrare in una squadra di calcio, diventare un campione, vincere e guadagnare tanti soldi è il sogno della maggior parte dei ragazzi. Ma anche delle loro famiglie, spesso disposte a pagare per favorire la carriera calcistica del proprio figlio. E’ in questo ambito che si sarebbe dipanata una vicenda finita all’attenzione della Procura prima e del tribunale di Ascoli poi dove ieri è iniziato il processo per quattro persone che avrebbero incassato una somma di denaro dai genitori di un ragazzino con la promessa che sarebbe entrato nelle giovanili dell’Ascoli calcio. La società bianconera non figura in alcuna veste nel procedimento penale in corso, essendo risultata estranea ai fatti. Accusate in concorso di truffa sono quattro persone che ieri sono comparse davanti al giudice Barbara Bondi Ciutti.