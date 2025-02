Ilfattoquotidiano.it - Finiti carabinieri chiamano col numero (vero) della caserma: truffa da oltre 100mila euro

Laera piuttosto sofisticata. Prima la chiamata di un finto funzionario di banca: “Ci sono operazioni sospette sul suo conto”. Poi quella dei finti, che però sembravano proprio quelli veri: “Pronto Intervento 112 Comando Provinciale Sondrio“, appariva sugli smartphone, con tanto di corrispondentedi telefono. Usando il nome dell’Arma, itori cercavano di convincere le vittime a versare il loro denaro su conti a loro intestati per tutelarsi dalle presunte “operazioni sospette”. In un caso il piano è andato a segno: ilto, un valtellinese, ha versatocentomila.A riportare la vicenda è il Corrieresera. La tecnologia sfruttata dalla banda, conosciuta come “spoofing“, permette di falsificare ilin uscita, inducendo le vittime a pensare di essere realmente state chiamate dalle forze dell’ordine.