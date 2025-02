Lanotiziagiornale.it - Fine vita, la Toscana è la prima Regione ad approvare la legge sul suicidio assistito

Laè laadunasul. Sarà laa garantire ai malati tempi e modalità certi per l’accesso almedicalmente. Il Consiglio regionale ha approvato ieri, dopo un acceso dibattito, ladi iniziativa popolare promossa dall’Associazione Luca Coscioni: il testo è stato presentato in tutte le Regioni ma laè laad approvarlo. Il Pd ha votato a favore (con una sola eccezione), così come Italia Viva, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto.Laè laadlasul“Siamo grati ai consiglieri dellaper avere approvato la nostra‘Liberi subito’, che definisce tempi e procedure per l’aiuto medico alla morte volontaria”, esulta la segretaria dell’Associazione Filomena Gallo, parlando di una “di civiltà”.