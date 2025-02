Lanazione.it - Fine vita, il vescovo di Pistoia sulla legge regionale: "Una forzatura ideologica"

, 12 febbraio 2025 - Già la scelta voluta del termine "suicidio" è in sé foriera di scontro, forse perché non aiuta a capire. Ora laapprovata dal Consigliodella Toscana, per quanto accompagnata dall'espressione "medicalmente assistito", segna una frattura che peraltro non è soltanto tra cattolici e non, ma all'interno di mondi che sono un po' più complessi di come vengono rappresentati. La laicità è cittadinanza di tutti, il punto sta nelle argomentazioni, laicissime, tanto di chi è favore quanto di chi è contro. Ildi, con una nota che segue quella scritta ieri dal presidente della Conferenza episcopale toscana Paolo Augusto Lojudice che ha parlato "non di un traguardo, ma una sconfitta per tutti", scrive di "unache presenterà limiti formali e morali", con la registrazione di un dispiacere: "I cattolici impegnati non dovrebbero avere paura di andare controcorrente".