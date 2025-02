Unlimitednews.it - Fine Vita, De Luca “Decideremo senza ideologismi”

NAPOLI (ITALPRESS) – “In Toscana è stata approvata la legge sul, affronteremo anche questo problema e lo faremo sapendo che non è una questione ideologica e che quando si affronta il tema delnon c’è sinceramente nulla da festeggiare: parliamo di misure che lacerano la coscienza degli esseri umani, credenti e non credenti, perché il tema dellae della morte riguarda gli essere umani”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso di una conferenza stampa convocata a Napoli, a Palazzo Santa Lucia, per illustrare le misure messe in campo a sostegno delle famiglie. “C’è una proposta in Consiglio, è in discussione nella Commissione regionale competente, si avvierà una discussione e utilizzeremo il ‘metodo Campania’ che è quello del dialogo e dell’ascolto reciproco” spiega il governatore.