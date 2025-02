Romadailynews.it - Fine vita: Battisti (Pd), maggioranza Rocca fugge da confronto, calendarizzare subito legge

In merito alla discussione sulla proposta disul“trovo inaccettabile l’atteggiamento della, che oggi ha scelto di abbandonare l’aula piuttosto che affrontare una discussione seria sulla proposta disul”. Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Partito democratico del Lazio, Sara. “Da oltre 450 giorni il testo – prosegue– presentato dal consigliere Marotta e sostenuto da tutte le opposizioni, e’ bloccato nei cassetti del Consiglio regionale del Lazio, senza che si voglia nemmeno aprire un dibattito nelle sedi istituzionali.Non si puo’ continuare a ignorare un tema cosi’ delicato che riguarda la dignita’ e l’autodeterminazione delle persone.La Toscana ha dimostrato coraggio approvando unasul: il Lazio non puo’ restare indietro.