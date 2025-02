Tpi.it - Fincantieri, piano da 1.500 assunzioni negli Stati Uniti

Leggi su Tpi.it

prevede tra le 1.400 e le 1.500 nuoveper rispondere alla crescente domanda di navi da guerra da parte della Us Navy. Ne ha dato notizia nei giorni scorsi il Wall Street Journal e oggi a confermarlo è anche il Sole 24 Ore.Il colosso italiano della cantieristica navale, leader europeo del settore, è attivoUsa da oltre quindici anni attraverso al controllataMarine Group (Fmg). Il gruppo ha investito oltre mezzo miliardo di dollari nei suoi cantieri in Wisconsin, dove già oggi lavorano circa 3mila addetti.Ora, con l’arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump,intravede nuove opportunità. Nelle scorse settimane infatti il presidente, intervenendo in un programma radiofonico, ha aperto alla possibilità di acquistare navi militari da Paesi alleati degli