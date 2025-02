Ilgiorno.it - Finali mondiali di pattinaggio: prove generali di Milano-Cortina

Da venerdì a domenica si svolgeranno, ad Assago, ledi Short Track Speed Skating, la disciplina che insieme aldi figura, si disputerà ad Assago durante i giochi olimpici2026. L’occasione richiamerà sul territorio atleti e tifosinienti da più parti del mondo, e per gli organizzatori dei giochi, le istituzioni coinvolte e il Comune di Assago, sarà il primo banco di prova in vista delle gare olimpiche invernali del prossimo anno. Oltre al divertimento, all’adrenalina e all’interesse che suscita ildi velocità su ghiaccio, lo Short Track World Tour vedrà attivarsi, in anteprima, tutti gli ingranaggi della complessa macchina olimpica: dagli aspetti tecnici a quelli dell’ospitalità continuando per quelli relativi alla viabilità e ai parcheggi.