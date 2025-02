Inter-news.it - Figo: «Inter squadra solida. Tra le favorite in Champions League!»

Luisha espresso il suo punto di vista sulla forza dell’di Simone Inzaghi, sottolineando come lanerazzurra abbia gli strumenti per contendere la vittoria dellaalle altre big.IL COMMENTO – Luisha rilasciato un’vista a Sky Sport su vari temi, incluso quello relativo alla stagione che sta disputando l’. L’ex calciatore portoghese, entrato tra le leggende del club meneghino per gli storici anni trascorsi in nerazzurro, ha tracciato il quadro della situazione relativa ai campioni d’Italia, elogiandola per quanto fatto vedere sul rettangolo di gioco nelle ultime stagioni: «Ladi Inzaghi sta facendo grandi cose in questi anni. Ritengo che si tratti di una, che funziona, dotata veramente di una struttura. Mi auguro che possa arrivare fino in fondo in».