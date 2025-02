Internews24.com - Figo avverte: «L’Inter può vincere la Champions. Chissà che…»

di RedazioneL’ex Inter Luissi è espresso a Sky Sport sulle possibilità dei nerazzurri di arrivare in fondo allaLeagueha parlato a Sky Sport verso gli ottavi di finale,riuscirà ad andare avanti inLeague?Secondo Luispuò arrivare fino alle battute finali inLeague, il commento del nerazzurro:AMBIZIONI – «sta facendo grandi cose negli ultimi anni. Ha una struttura solida e una squadra che funziona. Speriamo che possa arrivare fino in fondo in. Credo che abbia la possibilità di. La considero una delle favorite.che possa ripetere la finale di Madrid di quel 22 maggio del 2010».CONCEICAO – «Sergio è un buon amico, ha carattere e personalità. Ci vogliamo bene. Madeve stare sempre davanti»Le parole a Rivista Undici di:«Le emozioni che ho provato da quando sono arrivato qui sono qualcosa di unico, davvero speciale, una conferma del fatto che avessi fatto una scelta giusta a livello professionale.