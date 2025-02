Tg24.sky.it - Fiera della Caccia a Verona, bambini e ragazzini con fucile in mano: scoppia la polemica

Polemiche e tensioni attorno a Eos-European outdoor show 25, la rassegna dedicata ae pesca che ha chiuso i battenti afiere superando 40mila visitatori nei tre giorni di manifestazione, con un picco di 32mila nel fine settimana. Dopo la protesta del mondo non violento contro l'uso e l'esposizione delle armi e delle associazioni animaliste contro itori (un militante è stato denunciato per avere sferrato un calcio contro l'auto di untore), ladiventa politica. I consiglieri veneti di Europa Verde, Renzo Masolo e Andrea Zanoni, appoggiati anche dalla pentastellata Erika Baldin, hanno denunciato di aver visto "minorenni con armi in. Un'immagine disturbante per chiunque, ma che ancora una volta si è ripetuta alladelle Armi a, nonostante il clamore degli anni scorsi e le rassicurazioni che ne sono conseguite".