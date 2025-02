Sololaroma.it - Feyenoord-Milan Streaming Gratis: il playoff di Champions League in Diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

La 3 giorni di coppe europee prosegue senza alcun tipo di sosta, con lache ruba la scena. La più prestigiosa competizione internazionale è infatti arrivata alla fase, quel momento nel quale 16 club si affrontano per un posto agli ottavi di finale. Uno dei match più interessanti ed equilibrati di questo turno vedrà contrapposte, più nello specifico oggi mercoledì 12 febbraio alle 21:00 alStadium. Una sfida estremamente delicata, tra due squadre che stanno vivendo momenti di forma diametralmente opposti.L’andamento diReduce dalla vittoria per 3-0 con lo Sparta Rotterdam, ildesidera compiere un’impresa degna di nota, contro un vero e proprio gigante per quanto riguarda la tradizione europea. A poche ore dal fischio d’inizio, il tecnico Pascal Bosschaart è stato chiamato per sostituire la vecchia guida tecnica.