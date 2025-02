Pianetamilan.it - Feyenoord-Milan, probabili formazioni: Conceicao con i 4 tenori | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Ecco ledi: Sérgio Concreicao pronto a lanciare l'attacco pesante con i 'fantastici 4'può lanciare i quattroin attacco dall'inizio. Rafael Leao, Joao Felix, Christian Pulisic e Santiago Gimenez sono favoriti per una maglia. Il resto della squadra invariato, con Reijnders favorito su Terracciano per il secondo posto nel centrocampo rossonero. Questi iundici per la sfida di Champions League. Ecco ilda Gazzetta.it.