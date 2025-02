Gqitalia.it - Feyenoord-Milan è il super match di Champions da non perdere stasera

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Il viaggio a Rotterdam ilse lo sarebbe risparmiato volentieri. E invece, eccoci qui, oggi alle 21 per, nella seconda giornata dei playoff diLeague, che mettono in palio il pass per gli ottavi di finale, dove ad attenderli ci sarà una tra Arsenal e Inter.Incrocio pericoloso ma allo stesso tempo ricco di fascino, con la squadra di Sergio Conceicao che dovrà fare i conti con l'incandescente clima dello Stadion, che per tutti gli appassionati è il «de Kuip» («La vasca»), dove prima della gara viene sparata dagli altoparlanti musica techno (soprattutto olandese) a tutto volume e dove il tifo è incessante per 90 minuti.