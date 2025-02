Festival di Sanremo | l’inizio di un grande spettacolo

Leggi su .com

Life&People.it Il piùdopo il Big Bang?, of course, che ha aperto le sue porte alla 75esima edizione con una prima serata che ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori. Anche quest’anno, ilmette in risalto non solo la musica ma anche la moda, trasformando il palco dell’Ariston in una passerella di stile. I 29 big in gara presentano brani di qualità e melodie orecchiabili, ma è l’eleganza dei loro look a rubare la scena, creando un’atmosfera magica e affascinante. Ma quali sono stati i look più belli, stravaganti e audaci della prima serata deldi2025?Look: lo stile dei maestri della cerimoniaCarlo Conti, il direttore artistico di questa edizione, apre la serata con un look impeccabile: uno smoking di velluto blu, realizzato su misura per lui da Stefano Ricci, completato da un papillon nero, simbolo di un’eleganza senza tempo.