Festival di Sanremo 2025, chi è Vale LP l'artista in gara nella categoria Nuove Proposte

LP, pseudonimo dintina Sanseverino, sarà inaldiinsieme a Lil Jolie con il brano ”Dimmi tu quando sei pronto a fare l’amore”.: chi èLPFoto da IlSussidiario.NetLP, all’anagrafentina Sanseverino, è nata a Calvi Risorta nel 1999 in provincia di Caserta. Nel 2018 inizia a condividere i suoi brani su Soundcloud ma è nel 2021 che per la giovane artista arriva la svolta, partecipando a X Factor. Qui,LP presenta il suo inedito entrando ai Live Show supervisionata dalla cantante Emma Marrone. Il talento della giovane artista è evidente e dal programma in poi inizia a creare un proprio percorso musicale sempre più variegato, combinando elementi che virano dal cantautorato all’HIP HOP.