Lanazione.it - "Feste a casa e qualità della vita". Le due battaglie della Cgil. Che lancia un tavolo istituzionale

Di sicuro il Covid e i lockdown ci hanno messo del loro. E se oggi, in questo caso i fiorentini, non sono più disposti a vivere nel precariato e a sacrificare tempo libero e affetti lo si deve anche a ciò che abbiamo vissuto quattro anni fa. Oltre che a stipendi talvolta da fame e a turni massacranti. "Non sta andando tuto bene. In questo Paese ci sono 3 milioni di contratti a termine, molti di questi stagionali, per prestazioni occasionali, a tempo determinato. Poi ci sono 3 milioni di lavoratori in nero e infine ci sono 4 milioni di contratti part-time". Questa la fotografia di Maurizio Magi, segretarioFilcamsFirenze. Magi, il lavoro c’è ma nessuno vuol farlo. E’ un paradosso. "Il turismo e il commercio dovrebbero tornare ad essere appetibili". E come? "Alzando ladel lavoro.