Festa di San Valentino in Via Pracchiuso a Udine

Ritorna una delle più antiche feste cittadine, quella dedicata al patrono degli innamorati, San. La, organizzata dall’Associazione Borgoe Porta Cividale – che include anche alcuni commercianti del Largo del Teatro ed è presieduta da Nello Coppeto – viene patrocinata dal Comune died è giunta alla sua 337° edizione.La manizione si terrà in due giornate, da giovedì a venerdì, ma gli organizzatori, che hanno raccolto intorno a sé anche commercianti e attività storiche di Borgo Cividale e del Largo del Teatro, assicurano che il percorso di crescita dell’iniziativa è appena cominciato.Per la giornata di domani giovedì 13 febbraio il programma prevede diversi appuntamenti: alle 17 la benedizione del pane nella chiesa di San, in via, mentre alle 18 nello stesso luogo si terrà il concerto de “Gli Archi del Friuli e del Veneto”, guidati dal Maestro Guido Freschi.