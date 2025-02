Ilfattoquotidiano.it - Festa abusiva con champagne e fuochi d’artificio per celebrare l’assoluzione del figlio di un boss ucciso

La megain piazza a Castellammare di Stabia, improvvisata in poche ore perdeldi un, finisce per scatenare un caso e per far aprire una nuova inchiesta. I carabinieri infatti hanno acquisito i video TikTok del tripudio dei brindisi ae deinon autorizzati, e li hanno inviati ai magistrati della Dda di Napoli guidata da Nicola Gratteri.Proprio in quelle ore il deputato Avs Francesco Borrelli sollevava il caso dopo aver letto la ricostruzione dell’accaduto su un quotidiano stabiese, Metropolis. “Diverse persone – spiega Borrelli – hanno aspettato l’imputato assolto in villa comunale. Al suo arrivo sono state stappate bottiglie died esplosi illegalmente. Luciano Verdoliva era recluso con l’accusa di omicidio aggravato dal metodo mafioso dal 2023.