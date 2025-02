Brindisireport.it - Fermato dai carabinieri, si spaccia per il fratello: 70enne finisce in carcere

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI -dai, si èto per il. Aveva con sé la sua patente. Con questa accusa unoriginario di Latiano è stato condotto in. Dopo tre giorni, in sede di udienza di convalida, il gip del tribunale di Brindisi Simone Orazio ha scarcerato l'uomo.