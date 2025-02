Trevisotoday.it - Fermato dai carabinieri, aveva cocaina e denaro: arrestato pusher 21enne

Leggi su Trevisotoday.it

Nascoste in auto, sul pianale inferiore, un potente magnete in cui erano custodite 13 dosi di, da un grammo l'una. Questo il singolare metodo utilizzato da unper trasportare la sostanza da smerciare ai clienti. A finire in manette, dopo essere stato scoperto daidella.