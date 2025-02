Dayitalianews.com - Fermati al posto di blocco, aggrediscono i poliziotti e li minacciano con una pistola

Ormai neanche più la vista delle divise fa paura ai malviventi, pronti a reagire anche in maniera violenta durante i posti di, gli arresti o semplici controlli. Ne sono esempi lampanti la poliziotta alla quale un uomo ha staccato il dito durante un arresto, oppure gli agenti presi a martellate da un folle in un’area di servizio, ma di episodi simili ce ne sono tanti. Uno degli ultimi si è verificato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove una pattuglia della Polizia Stradale è stata aggredita ad undi.L’alt aldi, poi l’aggressione conCome raccontato da Fanpage gli agenti ad undihanno fermato un’auto, ma gli occupanti li hanno prima aggrediti e poi minacciati con una, riuscendo così a guadagnarsi la fuga e a far perdere le loro tracce.