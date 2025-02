Anteprima24.it - Ferito durante faida per spaccio, due arresti della Polizia a Napoli

Tempo di lettura: 2 minutiSono gravemente indiziati dei reati di lesioni personali, porto e detenzione di arma da sparo, aggravati dalle modalità mafiose, le due persone a cui la Squadra Mobile e la DDA dihanno notificato un arresto in carcere nell’ambito delle indagini sul ferimento di Carmine Grammatica, detto “tappet”, con precedenti di droga, avvenuto il 23 gennaio 2023 nei Quartieri Spagnolicittà.Le attività investigativedi Stato si sono concentrate, in particolare su tre gruppi criminali dei Quartieri che stavano facendo affari sullo smerciodroga: tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 si è registrata una fibrillazione determinata dalle mire espansionistiche di gruppi di giovanissimi sfociate in diversi ferimenti a colpi d’arma da fuoco tra cui figurano il tentato omicidio di Vincenzo Masiello, il 5 novembre 2022, per il quale sono già stati eseguiti dei provvedimenti cautelari nell’aprile del 2024 e, poi, il ferimento di Grammatica.