Femminicidio Erika Preti, Dimitri Fricano torna in carcere. Era ai domiciliari per salute

in, l’uomo che nell'agosto del 2017 uccise la sua fidanzata,, mentre si trovavano in vacanza in Sardegna. I due erano originari di Biella e l’uomo confessò l’omicidio solo dopo il rientro a casa. Subito condotto in, da un anno e due mesi gli erano stati concessi ia causa delle sue gravi condizioni diè infatti un fumatore con problemi di obesità ed era arrivato a pesare circa 200 chili. Da allora era in cura all'ospedale di Ponderano ma ora il Tribunale di sorveglianza ha deciso di rigettare la richiesta aipresentata dal suo avvocato Elena Chiastellaro. La motivazione del giudice è che ci sono strutture adatte a accoglierecon i suoi problemi di. Pertanto, si è subito provveduto a far rispettare l'ordinanza accompagnando l'uomo ina Biella, in attesa della nuova destinazione detentiva.