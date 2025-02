Gqitalia.it - Felicità di Lucio Dalla, perché amare la canzone con cui Damiano David ha aperto la seconda serata di Sanremo

Leggi su Gqitalia.it

Se c'è una cosa che inseguiamo per tutta la vita, è lei. La, cheha descritto benissimo nel nostro anelito (Ah/ Su quale treno della notte viaggerai / Lo so / Che passerai / Ma come sempre in fretta / Non ti fermi mai). Il pezzo che si concentra si questo tema, già oggetto di cover da parte di Federico Zampaglione e ripreso stasera da, accompagnato sul palco da Alessandro Borghi, è di quelli pieni di realismo magico in cuici solleva fino a sentire la leggerezza quasi rassicurante di una carezza, ma al contempo ci mostra anche il rovescio della medaglia, più malinconico.Ah,, dice il pezzo, e non è un casoè quasi più il desiderio della possibilità di trovare questa sensazione, che l'effettiva opportunità.Lacompare la prima volta nel 1988, come parte di un album/ Morandi, che non è stato il migliore per entrambi i suoi interpreti, se non per l'incredibile esperienza di vita e di musica che li ha tenuti assieme in studio e poi in tour, ma resta molto bello (anche per altri pezzi, come Vita, Il cielo e Chiedi chi erano i Beatles).