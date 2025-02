Ilfattoquotidiano.it - “Fedez ha assunto l’avvocato Alessandro Gamberini per il caso Iovino”: chi è il super penalista che ha difeso le vittime di Ustica e Carola Rackete

si difende in tribunale assumendodelledi. Come riporta il Corriere di Bologna, per la presunta aggressione a Cristiano(non ci sono formali denunce ndr), il rapper milanese, in gara in queste ore a Sanremo 2025 con Battito, ha. Il legale bolognese, titolare di uno degli studi più rinomati della città felsinea, ha una lunga carriera di difesa di clienti in battaglie legali nate a seguito di importanti e celebri casi di cronaca.Lo studioè stato parte civile per ledella strage di, dei familiari della Uno Bianca e nelAldrovandi (nell’arringa finaleaffermò in difesa del giovane Federico ucciso da quattro poliziotti che “gli agenti mentono, questa menzogna colpisce anche i colleghi, secondo una logica di copertura corporativa” ndr); e dell’odierna deputata europeaarrestata nel 2019 per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.