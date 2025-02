Donnapop.it - Fedez come canta senza autotune? Ecco la vera voce del rapper: guarda il VIDEO

Leggi su Donnapop.it

? I più attenti certamente ricorderanno la gaffe deldi Rozzano la scorsa estate, quando hato a Terranova, in Sicilia. Cosa è successo?L’ex marito di Chiara Ferragni oggi è di nuovo in gara al Festival di Sanremo e – nonostante il delicato momento – è uno degli artisti che ha convinto di più il grande pubblico dell’evento Rai Uno. Da tempo ormaiha adottato l’supporto alla sua, ma?La domanda sorge spontanea e – in realtà – ha anche una risposta da dare, semplicissima. Lo scorso 7 settembre, quandosi trovava in Sicilia, il pubblico – da casa e dal vivo – è rimastoparole durante la performance gratuita del. Quest’ultimo, infatti, ha stonato pesantemente sulle note della canzone Sexy Shop, nata dalla collaborazione con Emis Killa.