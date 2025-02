Fanpage.it - Fedez canta il dolore a Sanremo e non se ne vergogna, chi non gli crede non l’ha mai provato come lui

Dopo i gossip di Fabrizio Corona, tutti si chiedevano sesarebbe stato in grado di esibirsi a2025. La risposta è arrivata in queste sere, quando hato il suosenza aver paura di spingersi troppo in là con le parole. Chisia solo un modo per attirare l'attenzione, dimentica quanto sia difficile ammettere di essere fragili.