Liberoquotidiano.it - Fedez a Sanremo, Chiara Ferragni fugge a Dubai (da sola): girano voci clamorose

Leggi su Liberoquotidiano.it

La risposta di Wanda Nara alla denuncia per adulterio di Mauro Icardi in Italia e alle dizioni di Keita Baldé non si è fatta attendere. “Ragazze, guardate che non ho paura di nulla. Ma la paura di un uomo deluso sì. E mi fa venire i brividi pensare a cosa può fare. Negherò categoricamente tutto. Non ho mai tradito nessuno.ma se c'è qualcosa che non sono è una puttana. Per me i valori della famiglia sono sacri. E a questa e a chiunque abbia bisogno di prove, le darò soprattutto perché non sono così ingenua da credere alla parola di un uomo, chiedo e pretendo prove che ho e che avrà la giustizia”. Dal Caesars Superdome di New Orleans in Louisiana è andata in onda la 59ª edizione del Super Bowl, la finale del campionato della National Football League. Tra i quasi 80.000 spettatori della partita che ha visto sfidarsi i Kansas City Chiefs con i Philadelphia Eagles c'erano anche tante star, tra cui Taylor Swift che ha stata fortemente fischiata.