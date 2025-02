Oasport.it - Federica Brignone alla vigilia del gigante iridato: “Tengo molto a questa gara, sono pronta ad ogni condizione”

è indubbiamente una delle favorite principali per le medagliedelfemminile valevole per i Campionati Mondiali di sci alpino 2025, in corso di svolgimento sulle nevi austriache di Saalbach. Dopo lo splendido argento in superG ed un buon decimo posto in discesa libera (su una pista semplice, non adatta alle sue caratteristiche), la 34enne valdostana ha a disposizione un’ultima chance per salire sul podio e giocarsi la vittoria inrassegna iridata.“Finora è stata una stagione strana in: sui cinque disputati in Coppa del Mondo ho vinto a Soelden e Semmering, mentreuscita nelle altre tre occasioni dove avrei comunque potuto fare bene.per dimostrare quanto sia competitiva“, dichiara la sciatrice azzurra in vista della prova di domani tra le porte larghe.