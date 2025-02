FdI Roma | No all’ideologia gender nelle scuole

Leggi su Ilfaroonline.it

, 12 febbraio 2025 – “La pubblicazione dell’avviso pubblico, da parte del Dipartimento Scuola diCapitale, dedicato alla realizzazione di progettualità volte alla sperimentazione di attività formative sull’educazione all’affettività e alle relazionisecondarie di primo grado del territorio cittadino, solleva numerose perplessità sui reali obiettivi che l’amministrazione persegue”. Così in una nota i consiglieri capitolini di FDI Quarzo, Barbato, Rocca, Erbaggi e Masi.“Considerando, infatti, quanto avvenuto in passato con l’inserimento nel Piano di aggiornamento 2023/2026 per educatori e insegnanti, di corsi sulla de-costruzione degli stereotipi di genere – proseguono – in un’ottica di annullamento delle differenze identitarie in bambini piccolissimi; considerando anche la pubblicazione del recente altro bando rivolto alle, per avviare attività di formazione orientate alla estirpazione dell’omolesbotransfobia, con esplicita previsione di partecipazione di associazioni LGBTQIA+; considerando infine anche i tentativi sostenuti con mozioni o altri atti di rilievo politico a sostegno della “carriera alias” che spinge sempre più giovanissimi alla transizione sessuale ci fa ricordare che a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina.