Ilgiorno.it - "Farmaco da usare solo in ospedale". Il Tar blocca l’uso in poliambulatorio

Unutilizzabileino strutture assimilabili al centro di una querelle tra Ats Brescia e unprivato che, contro la diffida dell’agenzia di tutela della salute, ha presentato ricorso. Il Tar di Brescia, però, ha dato ragione ad Ats: ricorso rigettato, spese compensate vista la complessità e novità della materia, caso chiuso al netto di ulteriori ricorsi. Ilin questione è il Fentanest, medicinale oppioide impiegato in anestesiologia. Il 3 agosto 2023, e poi anche l’11 settembre 2023, Ats Brescia ha diffidato i Poliambulatori San Matteo S.r.l. dall’utilizzarlo in regime diprivato, visto che ilè utilizzabile unicamente in ambienti ospedalieri e non in strutture ambulatoriali private. Contro la diffida è arrivato il ricorso al Tar da parte della società che gestisce ilmedico-chirurgico specialistico a Roncadelle (medicina estetica, odontoiatria, ortopedia, chirurgia maxillo facciale): eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento, alcune delle ragioni del ricorso.