FantaSanremo, la classifica della prima serata: sorpresa Lucio Corsi

è il grande vincitore – un po’ aal. L’artista e voce di Volevo essere un duro, entrato anche nella Top 5provvisoria del Festival, si è issato in vetta con 90 punti grazie alla sua performance originale. Un debutto incredibile anche se si considera che, a inizio settimana, aveva dichiarato di non conoscere minimamente il gioco. Festa per i fantallenatori che hanno puntato su di lui, mentre chi l’ha messo in panchina dovrà rivedere la propria formazione quanto. Staccato di appena cinque lunghezze Brunori Sas con 85 punti, spinto dall’accompagnamento con la chitarra e dal doppio inchino sul palco. Cruciale tuttavia per lui la partecipazione al DopoFestival, che ha premiato anche Bresh, terzo con 75 punti. Fra gli artisti più quotati ha convinto solo Olly, quinto con 60 punti, mentre hanno deluso Fedez e Tony Effe, a pari merito al 23esimo posto.