FantaSanremo 2025: rivelati i bonus e i malus validi solo per la seconda serata

Annunciato il secondo set digiornalieri delesclusivamente per ladel Festival di Sanremo, in programma oggi, mercoledì 12 febbraio. Le nuove regole mandano in archivio idellaprecedente, come gli abiti rossi e la celebre “Scapezzolata”, che avevano fatto impennare le quotazioni di diversi artisti.Tra i nuovi elementi, i fantagiocatori dovranno tenere d’occhio dettagli più insoliti: entra in scena ilper chi mostra l’ombelico in diretta e quello per la “palpata” alla statua di Carlo Conti, presente sul palco.Queste aggiunte renderanno ancora più imprevedibile la classifica, spingendo i concorrenti a puntare su momenti particolari e fuori dal comune. Ogni performance potrebbe portare sorprese e cambiamenti importanti nel punteggio.