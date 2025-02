Cultweb.it - Fantasanremo 2025, quali sono i bonus e i malus? Diamo i numeri

Leggi su Cultweb.it

Finalmente dopo la prima serata del Festival di Sanremo, che ha visto trionfare, almeno secondo i voti della sala stampa, rivelati senza specificare il piazzamento, Brunori SAS, Simone Cristicchi, Giorgia, Lucio Corsi e Achille Lauro, cominciano a delinearsi anche le classifiche del. Come sapete, per fare punti non basta sapere il piazzamento della canzone (è ancora lunga), ma anche osservare i gesti, gli abiti, le parole degli artisti messi in squadra. Nella prima serata, abbiamo avuto deie dei: indossare occhiali da sole fa guadagnare 5 punti, così come sedersi. Dieci punti per chi mostra il capezzolo, outfit o accessorio rosso, abbracciare il coconduttore o la coconduttrice. Se ne guadagnano 15 se si arriva a piedi scalzi. Il, invece, è per chi si “scaccola”: meno 10 punti.