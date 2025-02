Quotidiano.net - FantaSanremo 2025: Lucio Corsi domina la prima serata, ma Brunori Sas e Bresh incalzano!

Leggi su Quotidiano.net

La febbre delè ufficialmente esplosa con l'inizio del 75° Festival di Sanremo, coinvolgendo ben 3.364.000 fantallenatori che hanno creato oltre 5.2 milioni di squadre. Nonostante la sensazione che molti artisti abbiano preferito non giocarsi subito le carte migliori, laha regalato emozioni e punteggi sorprendenti. Sanremo: cosa vi siete persi se non avete visto ladel Festival Il quartier generale del, situato presso il Club House – Canottieri Sanremo, è stato il fulcro delle operazioni, con il team del fantasy game impegnato a monitorare attentamente le esibizioni alla ricerca di bonus e malus e ad aggiornare in diretta social i fantallenatori sui punteggi. Al termine dellasi è rivelato il re indiscusso, totalizzando ben 90 punti.