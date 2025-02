Nerdpool.it - FantaSanremo 2025: la scaletta ufficiale della seconda serata, i primi bonus in base all’ordine di esibizione!

Siamo giunti alladel Festival di Sanremo! Unache verrà il debutto delle nuove proposte, quindi si esibiranno solo la metà dei Big in gara, quindi attenzione alla scelta del capitano. Nel corso di questo secondo appuntamento su Rai1, si esibiranno 15 dei 29 artisti in gara. L’appuntamento è fissato per le 20:40, mentre la chiusuraè prevista sempre intorno all’1:15. Questapuntata vedrà ben tre co-conduttori al fianco di Carlo Conti: Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio (quindi occhio aipresentazioni e i vari abbracci).di SanremoDi seguito l’elenco completo dei cantanti in gara e l’ordine di:Rocco Hunt – Mille vote ancora PRIMO ARTISTA AD ESIBIRSI +10 puntiElodie – Dimenticarsi alle 7Lucio Corsi – Volevo essere un duroThe Kolors – Tu con chi fai l’amoreSerena Brancale – Anema e coreFedez – BattitoFrancesca Michielin – Fango in ParadisoSimone Cristicchi – Quando sarai piccolaMarcella Bella – Pelle diamanteBresh – La tana del granchioAchille Lauro – Incoscienti giovaniGiorgia – La cura per teRkomi – Il ritmo delle coseRose Villain – FuorileggeWillie Peyote – Grazie ma no grazie ULTIMO ARTISTA AD ESIBIRSI +10 puntiDove seguire Sanremo?Il Festival sarà trasmesso in diretta su Rai1 e su Rai Play a partire dalle 20:40, con la possibilità di seguirlo anche in streaming su RaiPlay.