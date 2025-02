Ilfattoquotidiano.it - Fantasanremo 2025, la classifica dopo la prima serata: sorpresa Lucio Corsi, deludono Achille Lauro e Francesco Gabbani

ci aveva avvisati dicendo che scegliendolo come capitano alavremmo clamorosamente sbagliato, e in effetti dando un occhio alladel gioco legato alla kermesse l’artista è solo 19esimo. A sopresa, invece, al comando c’è. Ecco i punteggi al termine della.Sono ben 90 i punti guadagnati danellapuntata di Sanremo, mentre al secondo posto c’è Brunori Sas che ne ha fatti accumulare 85 a chi lo ha scelto per la propria squadra. Merito anche dell’accompagnamento con la chitarra, del doppio inchino e della sua presenza in top five nelladi fine. Medaglia d’argento per Bresh con 75. Fuori dal podio da segnalare Rkomi che per il fatto di essere a petto nudo sotto la giacca ha conquistato il bonus “scapezzolata“.