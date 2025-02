Sport.quotidiano.net - Fano calcio. Granata, all’orizzonte c’è Casa 33: la squadra nata per solidarietà

Ilsabato 15 febbraio torna a giocare al "Mancini" di fronte al proprio pubblico affrontando la formazione pesarese33 (ore 15). Per isi tratta di una partita assai particolare perché gli avversari rappresentano un esempio di integrazione sociale tra ragazzi che provengono da diverse realtà sociali in Italia e all’estero, che Alex Bragagnolo, un ex giocatore del settore giovanile della Vis Pesaro e poi dell’Urbino e di una formazione nell’Eccellenza spagnola, ha voluto coagulare intorno a sé, facendone un’esperienza anche per la sua vita. Il33 si allena a Montecchio grazie alla disponibilità della formazione locale e gioca a Pesaro un campionato che significa soprattutto voglia di conoscersi e di stare insieme tra tutti i protagonisti. Niente di paragonabile all’attività "professionistica" che svolgono ii quali si trovano in Terza Categoria solo per una decisione piuttosto strana da parte del Comitato regionale della Figc.