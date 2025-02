Lopinionista.it - “Fango in Paradiso”, la ballad di Francesca Michielin a Sanremo [VIDEO]

Leggi su Lopinionista.it

– Ph. Alessandro TrevesÈ finalmente fuori in radio e in digitalein(Columbia Records/Sony Music Italy), l’intensache ieri sera ha segnato il ritorno disul palco dell’Ariston in occasione della 75° edizione del Festival di.Canzone d’amore che nasce dal bisogno di reagire alla fine di una relazione ripercorrendo con immagini nitide l’evoluzione del rapporto tra due persone -scritta dalla stessacon Alessandro Raina e Davide Simonetta-inregala uno sguardo sull’intima pagina di diario di: la storia di un amore che finisce, la consapevolezza che serve per mettere un punto e voltare pagina, ma allo stesso tempo interrogarsi su come continuerà la vita della persona che una volta hai amato con tutto te stesso.