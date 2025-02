Padovaoggi.it - "Fai l'amore, ripudia la guerra": Emergency mette un letto matrimoniale in Prato della Valle

Leggi su Padovaoggi.it

Festeggiare San Valentino non è solo una questione privata. Anche la “festa degli innamorati” può essere l’occasione per esprimere il rifiutoinvita a festeggiare il 14 febbraio anche partecipando all’iniziativa “Fai l’la”. A Padova, in