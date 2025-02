Iltempo.it - Facciamo i... GuastaFestival - Carone tra Tony Effe "democristiano" e Brunori Sas da vittoria | VIDEO

Leggi su Iltempo.it

Sanremo 2025 è appena iniziato e già fa discutere per le canzoni, i look, le prime polemiche. E dall'edicola di piazza Colonna noi de Il Tempo giochiamo a fare icon tanti ospiti dal mondo dello spettacolo, della politica, della televisione. A commentare la prima serata del nuovo Festival di Carlo Conti c'è Pierdavide, che all'Ariston c'è andato in compagnia del leggendario Lucio Dalla, e ha anche vinto come autore di "Per tutte le volte che." cantata da Valerio Scanu. Ecco cosa ha detto a Davide Di Santo. Buon