Ex compagno le da dieci martellate in testa dopo la denuncia per stalking: lei è in fin di vita a Roncoferraro

A salvarla un corriere, che l’ha vista sanguinante dalla finestra. È la storia del tentato omicidio a, in provincia di Mantova, dove una donna è ora in fin di. Avevato l’expere lui l’ha aggredita conalla. L’episodio è di lunedì, quando la donna di 38 anni è stata raggiunta dai Carabinieri in ospedale. Ha raccontato quanto accaduto prima di essere sedata per un importante intervento alla: ora è in fin dilaper, tentato omicidio della ex aAttualmente le autorità sono a lavoro per ricostruire i movimenti dell’aggressore, un 40enne exdella donna. Le forze dell’ordine hanno fatto un sopralluogo in casa della donna e, grazie alle telecamere e ai sistemi di lettura targhe in tutta la provincia, stanno ricostruendo la dinamica dell’aggressione.