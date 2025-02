Fanpage.it - Ex bodybuilder muore schiacciato sotto un camion: aveva sconfitto l’obesità con lo sport vincendo 25 titoli

Suel Nogueira è morto a 40anni a seguito di un terribile incidente stradale in moto. Rimastounè deceduto a seguito delle ferite riportate dopo aver provato a rianimarlo invano per 40 minuti. In carriera l'exvinto 25e conquistato 8 volte i campionati brasiliani. Il tutto per combattere i problemi di peso: "Per tutta la vita ho combattuto per non essere grasso e ispirare gli altri".