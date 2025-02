Quotidiano.net - Eventi meteorologici estremi: Italia tra i Paesi più colpiti negli ultimi 30 anni

Leggi su Quotidiano.net

Quasi 800mila persone sono morte nel mondo30a causa di oltre 9.400che hanno provocato deconomici per un totale di 4.200 miliardi di dollari Usa (al netto dell'inflazione). Dominica, Cina e Honduras sono stati ipiùda alluvioni, tempeste e ondate di calore dal 1993 al 2022 mentre l'con perdite economiche per circa 60 miliardi di dollari e più di 38.000 vittime è stato il Paese più colpito in Europa. Lo indica il 'Climate Risk Index 2025' di Germanwatch. L'è al quinto posto nella classifica deipiùnei 30e al terzo nel 2022.