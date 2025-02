Ilgiorno.it - Eventi in città: pochi per qualcuno: "Prendete esempio da Mantova"

Leggi su Ilgiorno.it

I Visconti e gli Sforza contro i Gonzaga. Secoli di storia da un lato e dall’altro, mariesce a promuoversi meglio di quanto sappia fare Pavia. È stata la consigliera di Pavia Ideale Lidia Decembrino a paragonare il capoluogo pavese con l’altralombarda in cui ha vissuto. L’occasione è stata la commissione cultura di lunedì, nella quale l’assessora Cristina Barbieri ha illustrato il programma diper il 2025. "Il 4 marzo il Fraschini ospiterà un ballo in maschera – ha detto Barbieri – per celebrare il biennio goldoniano, in aprile in Santa Maria Gualtieri si inaugurerà la mostra “La miseranda citade“ dedicata all’assedio prima della battaglia di Pavia. Previsto un contest fotografico, un concerto di musiche d’epoca a San Lanfranco il 21 febbraio, lo stesso giorno in cui al Politeama sarà proiettato il documentario con Toni Servillo voce narrante.